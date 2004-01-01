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SINAV NUMARANIZ:
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TC. KİMLİK NUMARANIZ:
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Giriş Belgesi
Doğa Koleji
Sınav Şartnamesi
Giriş Belgesi
BAŞVURU FORMU
Başvuran Öğrencinin;
Adı:
Soyadı:
TC. Kimlik Numarası:
Doğum Yılı:
SEÇİNİZ
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hes Kodu:
Lütfen öğrenci HES kodunu giriniz. HES kodu formatı (XXXX-XXXX-XX) şeklinde olmalıdır.
Başvuran Öğrencinin Sınav Bilgileri;
Sınav Yeri:
SEÇİNİZ
ACARKENT KAMPÜSÜ
ACIBADEM KAMPÜSÜ
ADANA KAMPÜSÜ
ADIYAMAN KAMPÜSÜ
AĞRI KAMPÜSÜ
ALANYA KAMPÜSÜ
ANKARA BAĞLICA KAMPÜSÜ
ANKARA BATIKENT KAMPÜSÜ
ANKARA BİRLİK KAMPÜSÜ
ANKARA ÇAYYOLU KAMPÜSÜ
ANKARA ÇUKURAMBAR KAMPÜSÜ
ANKARA ERYAMAN KAMPÜSÜ
ANKARA İNCEK KAMPÜSÜ
ANKARA KEÇİÖREN DOĞA KAMPÜSÜ
ANTALYA KAMPÜSÜ
ANTALYA KONYAALTI KAMPÜSÜ
ATAKENT (ÜMRANİYE) KAMPÜSÜ
ATAŞEHİR 1 KAMPÜSÜ
ATAŞEHİR 2 KAMPÜSÜ
AVCILAR KAMPÜSÜ
AYDIN KAMPÜSÜ
AYDIN NAZİLLİ KAMPÜSÜ
AYDIN SÖKE KAMPÜSÜ
BAHÇELİEVLER KAMPÜSÜ
BAHÇEŞEHİR KAMPÜSÜ
BAŞAKŞEHİR KAMPÜSÜ
BERGAMA 2 KAMPÜSÜ
BERGAMA KAMPÜSÜ
BEYKENT KAMPÜSÜ
BEYKOZ KAMPÜSÜ
BEYOĞLU KAMPÜSÜ
BİNGÖL KAMPÜSÜ
BOSTANCI KAMPÜSÜ
BURSA HAMİTLER KAMPÜSÜ
BURSA ÖZLÜCE KAMPÜSÜ
BÜYÜKÇEKMECE KAMPÜSÜ
ÇAMLICA KAMPÜSÜ
ÇANAKKALE BİGA KAMPÜSÜ
ÇANAKKALE KAMPÜSÜ
ÇEKMEKÖY KAMPÜSÜ
ÇERKEZKÖY KAMPÜSÜ
CEVİZLİBAĞ KAMPÜSÜ
ÇORUM KAMPÜSÜ
DİYARBAKIR KAMPÜSÜ
ELAZIĞ KAMPÜSÜ
ERZİNCAN KAMPÜSÜ
ESKİŞEHİR DOĞA KAMPÜSÜ
FLORYA KAMPÜSÜ
GAZİANTEP KAMPÜSÜ
GAZİOSMANPAŞA KAMPÜSÜ
GİRESUN KAMPÜSÜ
GÜNEŞLİ KAMPÜSÜ
HALİÇ KAMPÜSÜ
HALKALI KAMPÜSÜ
HATAY KAMPÜSÜ
ISPARTA KAMPÜSÜ
İZMİR BORNOVA KAMPÜSÜ
İZMİR BUCA KAMPÜSÜ
İZMİR GÜZELBAHÇE KAMPÜSÜ
İZMİR MAVİŞEHİR 1 KAMPÜSÜ
İZMİR MAVİŞEHİR 2 KAMPÜSÜ
İZMİR MAVİŞEHİR 3 (ÇİĞLİ) KAMPÜSÜ
İZMİR TORBALI KAMPÜSÜ
KAHRAMANMARAŞ KAMPÜSÜ
KARTAL KAMPÜSÜ
KAYSERİ KAMPÜSÜ
KEMERBURGAZ KAMPÜSÜ
KOCAELİ BAŞİSKELE KAMPÜSÜ
KOCAELİ YAHYAKAPTAN KAMPÜSÜ
KONYA BEYŞEHİR KAMPÜSÜ
KONYA KAMPÜSÜ
KURTKÖY KAMPÜSÜ
LÜLEBURGAZ KAMPÜSÜ
MALATYA KAMPÜSÜ
MANİSA SALİHLİ KAMPÜSÜ
MERSİN TOROSLAR KAMPÜSÜ
MUĞLA BODRUM DOĞA KAMPÜSÜ
ORDU KAMPÜSÜ
SAKARYA KAMPÜSÜ
SAMSUN KAMPÜSÜ
SANCAKTEPE KAMPÜSÜ
ŞANLIURFA KAMPÜSÜ
SARIYER KAMPÜSÜ
ŞİŞLİ BOMONTİ KAMPÜSÜ
SİVAS KAMPÜSÜ
TEKİRDAĞ KAMPÜSÜ
TOPKAPI KAMPÜSÜ
TRABZON KAMPÜSÜ
TUZLA KAMPÜSÜ
ÜSKÜDAR KAMPÜSÜ
VAN KAMPÜSÜ
YAKACIK KAMPÜSÜ
ZONGULDAK EREĞLİ KAMPÜSÜ
Şu An Okuduğu Sınıf:
Öğrencinin şu an öğrenim gördüğü sınıfı seçiniz! Örneğin: Öğrenci şu an 4. sınıfta okuyor ise 4. sınıfı seçmelisiniz.
SEÇİNİZ
Sınav Saati:
SEÇİNİZ
Başvuran Öğrencinin Okul Bilgileri;
Okul Türü:
SEÇİNİZ
Devlet Okulu
Özel Okul
Okulun Bulunduğu İl:
SEÇİNİZ
Okulun Bulunduğu İlçe:
SEÇİNİZ
Okulun Adı:
SEÇİNİZ
Başvuran Öğrencinin İletişim Bilgileri;
Veli Adı Soyadı :
Yakınlık Derecesi
ANNE
BABA
DİĞER
Veli Telefon :
Veli GSM:
Sınav giriş numaranız bu telefona gönderileceğinden lütfen numaranızın doğruluğundan emin olunuz.
İl:
SEÇİNİZ
ADANA
ADIYAMAN
AFYONKARAHİSAR
AĞRI
AKSARAY
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ARDAHAN
ARTVİN
AYDIN
BAKANLIK
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN
BAYBURT
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BOLU
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇORUM
DENİZLİ
DİĞER
DİYARBAKIR
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY
IĞDIR
ISPARTA
İSTANBUL
İZMİR
KAHRAMANMARAŞ
KARABÜK
KARAMAN
KARS
KASTAMONU
KAYSERİ
KİLİS
KIRIKKALE
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
KOCAELİ
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
MARDİN
MERSİN
MUĞLA
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
OSMANİYE
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
ŞANLIURFA
SİİRT
SİNOP
ŞIRNAK
SİVAS
TEKİRDAĞ
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
UŞAK
VAN
YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK
İlçe:
SEÇİNİZ
Semt :
Adres :
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’nin benimle tanıtım/bilgilendirme/sunulan eğitim imkanları hakkında SMS, e-posta ve çağrı aracılığıyla iletişim kurmasına kendi özgür irademle, açıkça izin ve onay veriyorum.
*
Velayetimde bulunan ve yukarıda bilgilerini paylaştığım öğrencinin, Doğa Kolejinin düzenlemiş olduğu Okula Giriş ve Bursluluk Sınavına yukarıda belirtilen tarih ve yerde katılmasına muvafakat ediyorum
*
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji 09-19 Mart 2021 Okula Giriş ve Bursluluk Sınavı
şartnamesini
kabul ettiğimi beyan ederim.
Kişisel Verilerin Korunması
hakkındaki bilgilendirme yazısını okudum ve onaylıyorum.
BAŞVURUYU KAYDET
İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ OKULA GİRİŞ VE BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI:
Sınava Türkiye genelinde 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri başvurabilir.
Sınava katılım ücretsizdir.
Sınav, Doğa Kolejinde eğitim gören 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini
kapsamamaktadır.
Doğa Koleji öğrencileri, sadece 4. ve 8. sınıf düzeyinde sınava katılabilirler.
Burs,
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'na kayıt
yaptıracak öğrenciler için geçerlidir. Burs, kazanılan kademe(ortaokul veya lise) süresince geçerlidir. Bir üst kademeye geçen öğrencinin bursu sona erer.
Sınav 500 puan üzerinden hesaplanacaktır.
Öğrenci, kazandığı bursu yalnızca sınava girdiği kampüste kullanabilir.
Sınav yeri
, öğrencinin online başvuru formunda ve giriş belgesinde belirtilen okuldur.
Burs oranları, ilgili kampüs için belirlenen
burslu öğrenci kontenjanına
göre düzenlenir.
Eşit puan alan öğrencilerden yaşı küçük olana bursluluk önceliği verilir.
Başvuruda belirtilen öğrencilerin sınava katılmamaları durumunda yerlerine başka öğrenciler
giremez.
Sınava cep telefonu, akıllı saat, hesap makinesi, cetvel vb araç gereçle gelmeyiniz.
Sınava katılacak öğrenciler
HES kodu
edinmelidir. Okula girişte HES kodu kontrolü yapılacaktır.
Sınava katılacak öğrenciler, online başvuru sonrasında oluşturulan
giriş belgesini (.pdf), kimlik kartını veya resimli/onaylı öğrenci belgelerini
yanlarında getirmek zorundadır.
Sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi olmayan öğrenciler sınava
alınmazlar.
Sınav için iki adet yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi getirilmelidir. Öğrenciler pet şişe içinde su getirebilirler.
Veliler, öğrencileri okul bahçesinde HES kodunu okutarak teslim edecek ve okul bahçesinden içeriye alınmayacaktır.
Sınav günü öğrenciler termal kameranın bulunduğu kapıdan giriş yapacaklardır.
Sınav giriş kapısında el dezenfektanı ve maske bulundurulacaktır. Öğrencilerin maskelerini değiştirmeleri sağlanacaktır.
Öğrenciler kampüs içinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundadır.
Sınavda kullanılacak sınıflar bir gün önceden COVID-19 hijyen şartlarına uygun olarak hazırlanacaktır.
Sınav, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
Sınav konuları için
tıklayınız...
Oturumlar kontenjanlarla sınırlıdır.
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