İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji

BAŞVURU FORMU

Başvuran Öğrencinin;

Başvuran Öğrencinin Sınav Bilgileri;



Başvuran Öğrencinin Okul Bilgileri;




Başvuran Öğrencinin İletişim Bilgileri;





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İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ OKULA GİRİŞ VE BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI:

  • Sınava Türkiye genelinde 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri başvurabilir.
  • Sınava katılım ücretsizdir.
  • Sınav, Doğa Kolejinde eğitim gören 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini kapsamamaktadır. Doğa Koleji öğrencileri, sadece 4. ve 8. sınıf düzeyinde sınava katılabilirler.
  • Burs, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'na kayıt yaptıracak öğrenciler için geçerlidir. Burs, kazanılan kademe(ortaokul veya lise) süresince geçerlidir. Bir üst kademeye geçen öğrencinin bursu sona erer.
  • Sınav 500 puan üzerinden hesaplanacaktır.
  • Öğrenci, kazandığı bursu yalnızca sınava girdiği kampüste kullanabilir.
  • Sınav yeri, öğrencinin online başvuru formunda ve giriş belgesinde belirtilen okuldur.
  • Burs oranları, ilgili kampüs için belirlenen burslu öğrenci kontenjanına göre düzenlenir.
  • Eşit puan alan öğrencilerden yaşı küçük olana bursluluk önceliği verilir.
  • Başvuruda belirtilen öğrencilerin sınava katılmamaları durumunda yerlerine başka öğrenciler giremez.
  • Sınava cep telefonu, akıllı saat, hesap makinesi, cetvel vb araç gereçle gelmeyiniz.
  • Sınava katılacak öğrenciler HES kodu edinmelidir. Okula girişte HES kodu kontrolü yapılacaktır.
  • Sınava katılacak öğrenciler, online başvuru sonrasında oluşturulan giriş belgesini (.pdf), kimlik kartını veya resimli/onaylı öğrenci belgelerini yanlarında getirmek zorundadır.
  • Sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi olmayan öğrenciler sınava alınmazlar.
  • Sınav için iki adet yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi getirilmelidir. Öğrenciler pet şişe içinde su getirebilirler.
  • Veliler, öğrencileri okul bahçesinde HES kodunu okutarak teslim edecek ve okul bahçesinden içeriye alınmayacaktır.
  • Sınav günü öğrenciler termal kameranın bulunduğu kapıdan giriş yapacaklardır.
  • Sınav giriş kapısında el dezenfektanı ve maske bulundurulacaktır. Öğrencilerin maskelerini değiştirmeleri sağlanacaktır.
  • Öğrenciler kampüs içinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundadır.
  • Sınavda kullanılacak sınıflar bir gün önceden COVID-19 hijyen şartlarına uygun olarak hazırlanacaktır.
  • Sınav, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
  • Sınav konuları için tıklayınız...


Oturumlar kontenjanlarla sınırlıdır.


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